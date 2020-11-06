Одиннадцать сирот из Златоуста получили квартиры

Ключи и договоры найма им вручил глава города Максим Пекарский.

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Одиннадцать жителей Златоуста из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей получили квартиры. Накануне ключи и договоры найма им вручил глава города Максим Пекарский. Как отметили в пресс-службе мэрии города, все квартиры — однокомнатные и отвечают санитарным и техническим условиям.



«В течение пяти лет со дня получения ребята будут пользоваться квартирами на условиях специального найма, затем можно будет заключить договор социального найма и приватизировать жилье»,— пояснили «Первому областному» в администрации Златоуста.

Отметим, всего в 2020 году для детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, приобретено 29 квартир. Из областного бюджета на эти цели выделено более 25 миллионов рублей. В администрации Златоуста подчеркнули, что в декабре ключи от квартир получат ещё два человека.