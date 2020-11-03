В Златоусте вынесли приговор бывшему директору Центра юных техников

Руководитель присваивал часть премий сотрудников себе.

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Суд вынес приговор бывшему директору Центра юных техников. Он признан виновным в мошенничестве.

В период с 2014 по 2019 года руководитель выписывал сотрудникам премии, часть средств которых присваивал. В общей сложности он забрал себе более 300 тысяч рублей. В ходе расследования мужчина признал вину и возместил причиненный ущерб.

«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в сумме 100 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, в уголовное дело переросли махинации с премиями в администрации Троицка. Следственный комитет расследует дело о превышении должностных полномочий. Речь идет о премиях, выданных с 2018 по 2020 годы.