На новой набережной Челябинска начали монтировать детский городок

А у «Мегаполиса» люди уже гуляют и отдыхают на новых скамейках

На двух участках набережной реки Миасс — у «Мегаполиса» и от филармонии до конгресс-холла — началась финальная стадия ремонтно-строительных работ. Сегодня, 22 июля, готовность объектов проинспектировала глава Челябинска Наталья Котова.

Представитель подрядчика Олег Зюзенков поясняет, что сделано и чего не сделано

Журналисты Первого областного информационного агентства накануне подготовили подробный фоторепортаж о том, что сейчас происходит на главных прогулочных территориях Челябинска, которые город ждет с прошлого лета. За «Мегаполисом» набережная обрела уже настолько доступный вид, что граждане, не дожидаясь торжественного разрезания ленточки, уже прогуливаются туда-сюда вечером, когда все рабочие разъезжаются.

Этого нельзя сказать о пространстве за филармонией, но и открытие здесь запланировано на три недели позже. Сейчас подрядчики (компания «Строймеханизация») постепенно освобождают Миасс от насыпной грунтовой дороги, достилают гранитную дорожку, готовят площадку для малой сцены, возводят амфитеатр, заканчивают монтаж парапета, ступенек… Приступили к монтажу первого детского аттракциона — семиметровой зеленой горки.

Открытие набережной от филармонии до бывшего конгресс-холла запланировано на 20 августа.