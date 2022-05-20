Один из спусков подземного перехода закрыли в центре Челябинска

В мэрии рассказали, какие ремонтные работы сейчас идут на объекте

В Челябинске на пересечении проспекта Ленина и улицы 3 Интернационала закрыли спуск в подземный переход. Пройти в этом месте у горожан не получится — демонтировали ступени. В пресс-службе администрации города ИА «Первое областное» сообщили, что переход ремонтируют.

Долгое время переход был в аренде, договоры расторгли в прошлом году и передали подземку на содержание муниципальному учреждению «Геоцентр».

«Вместе с этим были заложены средства на текущее содержание переходов. В настоящее время в переходе ведется текущий ремонт — устраняют самые очевидные недочеты. У одного из спусков полностью разобрали ступени, чтобы заменить. Они уже заказаны, поставка ожидается на следующей неделе, их сразу восстановят», — прокомментировали ИА «Первое областное» в пресс-службе администрации Челябинска.

Остальные три спуска будут ремонтировать летом на конкурсной основе. Сначала проведут процедуру торгов, определят подрядчика, затем начнутся работы.

«На сегодня в переходе полностью очищены стены от граффити, заштукатурены стены и потолок. Сейчас будут наносить покрытие, которое в дальнейшем позволит облегчить работу по стиранию граффити. Такие рисунки нужно оперативно убирать, поэтому рабочие поэкспериментируют с покрытием стен и потолка», — добавили в пресс-службе мэрии.

Сейчас спуск закрыт, но есть альтернативные пути, которые работают. Поэтому, отметили в администрации, для пешеходов работы не вызовут затруднений.

Напомним, в марте в Челябинске демонтировали ларьки в подземном переходе на проспекте Ленина напротив «Детского мира». Это было необходимо для ремонта подземки. Также в этом году законсервировали подземный переход возле разворотного кольца троллейбуса на улице Блюхера. Объект долгие годы был заброшен.

Каждый день через подземки в разных районах города проходят тысячи челябинцев. При этом многие переходы выглядят мрачными, неухоженными, а местами даже опасными. Журналист ИА «Первое областное» заглянул в несколько подземок, чтобы оценить их состояние.