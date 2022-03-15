В центре Челябинска отремонтируют подземный переход

Сейчас в подземке демонтируют оставшиеся киоски

В Челябинске демонтируют ларьки в подземном переходе на Ленина со стороны остановки «Детский мир». После того, как пространство очистят от остатков торговых точек, приступят к его ремонту. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе мэрии.

«Завершить работы планируется к 18 марта 2022 года, после чего (с учетом благоприятных погодных условий) МБУ „Геоцентр“ начнет ремонт подземного перехода, включающий в себя оштукатуривание потолочной части, ремонт бетонных полов, восстановление ливневой канализации, переустройство и замену гранитных плит, замену поручней, устройство пандусов, ремонт освещения», — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

Полностью завершить все работы в подземке планируют в третьем квартале 2022 года.

Добавим, в конце 2021 года подземные пешеходные переходы, расположенные в Челябинске передали на содержание муниципальному бюджетному учреждению «Геоцентр города Челябинска».

Сегодня администрация города содержит 10 подземных пешеходных переходов, которые находятся в разных районах города. Каждый день через эти туннели проходят тысячи челябинцев. При этом многие подземные переходы выглядят мрачными, неухоженными, а местами даже опасными. Журналист ИА «Первое областное» заглянул в несколько подземок, чтобы оценить их состояние.