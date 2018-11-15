/ Реку Миасс очистят в 2019 году

Борис Дубровский выделил деньги на работы по очистке реки.

В 2019 году будет проведена масштабная очистка реки Миасс. На решение важной экологической проблемы в Челябинске губернатором Челябинской области Борисом Дубровским выделено 30 миллионов рублей.

Когда сойдет первый лед, реку планируют полностью освободить от растительности, убрать скопившийся мусор, убрать все искусственные острова. Создать проточную реку, чтобы было чисто и красиво. Далее мы будем получать федеральное финансирование, чтобы приступить к капитальной очистке, от шершневской плотины и до выхода реки из города.— комментирует Виталий Безруков, руководитель управления экологического просвещения минэкологии Челябинской области.

А сейчас на реке наводят порядок Активисты движения «Экочел». Лед уже достаточно плотный, чтобы по нему можно было пройти в места, где ранее было болото. Волонтеры уже собрали более 800 килограммов мусора за пару месяцев.