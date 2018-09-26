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/ Министр экологии переобулся в сапоги и очистил от мусора берег Миасса

Министр экологии переобулся в сапоги и очистил от мусора берег Миасса

Сергей Лихачев вместе с волонтерами привел в порядок целый остров.
сегодня в 14:28
  |  Общество

На уборку реки Миасс 26 сентября вышли сотрудники министерства экологии. Вместе с волонтерами они прошлись по берегу водоема, собирая ветки, тростник, сигаретные пачки, пустые бутылки и прочий мусор. Очистка стала подготовкой к глобальной работе на дне реки. Команду, облагородившую берег, возглавил министр экологии региона.

Мы заложили пробную площадку для очистки реки Миасс, которая будет в следующем году проходить в полной мере. Волонтеры очень помогли нам, выкосили целый остров. Мы выяснили, какой там объем мусора, какой объем биомассы. Мы будем продолжать работу в этом году, очистим кусок набережной, так как он в первую очередь идет на реконструкцию. Борис Александрович абсолютно поддерживает начинание. Он полностью в проблеме. У нас были неоднократно совещания по реке Миасс. Мы хотим облагородить центр города. Приложим все усилия, чтобы по набережным было приятно гулять, чтобы жители города радовались своей речке. — сообщил сайту «Первый областной» министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

До 2020 года река Миасс станет чистой, исчезнет ил, тростник, со дна уберут мусор. Для этого привезут специальную технику. В 2019 году на очистку водоема планируется потратить 30 миллионов рублей.

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