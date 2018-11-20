/ Заняться очисткой озер в санаториях Чебаркуля поручил Борис Дубровский

Южноуральские здравницы продолжают улучшать.

Курортную зону в Чебаркульском районе объехал губернатор Борис Дубровский. Главу региона интересовало состояние курорта Кисегач. Ранее на пресс-конференции губернатора спросили, будет ли как-то решаться вопрос с деградацией курортной зоны. Теперь известно: прогресс есть, задачи по улучшению ситуации поставлены.

Сначала Борису Дубровскому показали «Сосновую горку». Там отремонтировали целый корпус, благодаря чему появилась возможность принимать в комфортных условиях пациентов, нуждающихся в кардио- и нейрореабилитации. Разрешение на оказание таких услуг было получено в прошлом году.

Последние 30 лет четвертый жилой корпус стоял без ремонта. Нужно было провести большую работу, например, улучшить работу системы водоснабжения, реконструировать спальные номера. Так улучшили благосостояние пациентов, чтобы они могли нормально отдыхать, а в лечебном конкурсе проходить кардио- и нейрореабилитацию. Санаторий у нас на 220 койкомест, количество пока не увеличилось. — рассказала сайту «Первый областной» главврач санатория «Сосновая горка» Татьяна Самойловских.

Санаторий «Утес» оказался вторым объектом в списке губернатора Бориса Дубровского. Здесь достраивают новый жилой фонд: на месте барака появляется корпус на 19 номеров. Там можно будет разместиться вчетвером и впятером, то есть приехать большой семьей.

Я сегодня убедился, что динамика есть. Мы видим новые объекты, идеи. Идет долечивание, идет профилактика, есть коммерческий сектор, который точно может быть реализован, может быть успешным. Есть некоторые ограничения, которые мы сегодня можем обсуждать. Надеюсь, что в следующий раз на этот вопрос я буду отвечать более позитивно. Не хватает уверенности инвестору, что он сможет обеспечить возврат инвестиций. Ограничений много. Мы посмотрим на них и поймем, что мы можем делать. — прокомментировал свой визит в Чебаркульский район губернатор Борис Дубровский.

Курортами в Чебаркульском районе заинтересованы инвесторы. Они активно вкладываются в развитие. Это одобрил Борис Дубровский. Однако губернатору не понравилось отсутствие качественно функционирующих очистных сооружений. Контроль за качество воды в озерах поручили главе Чебаркульского района Сергею Ковригину.