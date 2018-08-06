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Участники проекта «Лица» приступают к своим первым телеиспытаниям
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/ Очистку Аргазинского водохранилища включили в список предложений по нацпроектам

Очистку Аргазинского водохранилища включили в список предложений по нацпроектам

Представители Челябинской области выделили 3 основных направления развития.
сегодня в 17:03
  |  Общество

Спорт, экология и международное сотрудничество — вот что выделил в числе приоритетных направлений развития региона губернатор Борис Дубровский. Вместе с другими участниками стратегического комитета глава Челябинской области определил проекты, которые будут реализованы в рамках национальной программы до 2024 года.

Формирование приоритетных проектов региона мы ведем в четкой логике стратегии развития Челябинской области и основных направлений развития Российской Федерации. По сути дела, сейчас вся страна участвует в формировании алгоритмов исполнения Указа Президента от 7 мая 2018 года, и Челябинская область не исключение. Наша задача — найти алгоритм достижения целей, которые поставил глава государства перед страной. Они масштабные, мы включились и работаем. — прокомментировал Борис Дубровский.

Самым важным для региона оказалось построить спортивный комплекс по шорт-треку, очистить Аргазинское водохранилище и развить экспортную деятельность. Это совпадает с основными направлениями развития РФ на ближайшие 6 лет: демографией, здравоохранением, образованием, жильем и городской средой, экологией, автодорогами, трудом и занятостью, наукой, цифровой экономикой, культурой, малым и среднем предпринимательством, поддержкой бизнеса, экспортом, международной кооперацией.

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