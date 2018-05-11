/ Для глубокой очистки реки Миасс нужно перестроить ливневки в Челябинске

Министерство экологии начало разрабатывать важный для города проект.

Одним из заданий губернатора, связанного с подготовкой к саммитам ШОС и БРИКС, была очистка реки Миасс от мусора и тины. Сегодня состояние водоема вызывает большие вопросы. Даже в центре города берега реки покрывают заросли, она замусорена и затянута травой. Избавление от таких «украшений» — это только первый этап очистки реки, называемый оздоровительным. На более глубокую очистку необходимы федеральные средства и глобальная программа.

Необходимо оценивать, нужно ли чистить русло, с ливневками разбираться. Сегодня городские ливневые выпуски впадают в Миасс, для них необходимо предусматривать очистку. Это позволит исключить вторичное загрязнение реки в черте города. — рассказала сайту «Первый областной» и. о. министра экологии Челябинской области Яна Куприкова.

Для очистки реки Миасс нужна специальная машина. Такая есть в Златоусте. Принцип ее работы прост: плавучую платформу подключают к источнику электроснабжения, а затем насосами откачивают все ненужное из водоема.

Напомним, река Миасс — одна из визитных карточек Челябинска. На ней будет располагаться новая набережная, и загрязненная поверхность водоема не будет сочетаться с современной красивой инфраструктурой. Набережная станет одним из объектов, построенных к саммиту ШОС. Он пройдет в 2020 году в Челябинске.