Новый муниципальный пляж открыли в Челябинске

Его установка обошлась в 2 миллиона рублей.

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В Челябинске появился ещё один муниципальный пляж. Место отдыха открыли на Шершневском водохранилище со стороны изумрудного карьера. Полностью оборудованная площадка работает совершенно бесплатно.



Пляж оборудован по принципам благоустройства и комфортного отдыха для посетителей. Здесь есть бесплатные кабинки для переодевания, душевые, туалеты и лавочки. Кроме того, за безопасностью отдыхающих проводится регулярное наблюдение. Зоны безопасного купания огорожены буйками, а на берегу всегда дежурят спасатели. Как отметил замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, есть на новом месте отдыха и другие нововведения.

«На данном пляже мы реализовали пилотный проект по видеонаблюдению. Картинка уходит на ЕДДС, мы можем в реальном времени наблюдать, что происходит. Для Челябинска это впервые, этот пляж первый так оснащен. Работу мы организовали с февраля и за 4-5 месяцев получилось организовать такой пляж. На Шершнёвский пляж мы потратили около 2 миллионов рублей»,— подчеркнул замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Отметим, что сейчас в Челябинской области наблюдается аномально жаркая погода. Так, в областной столице температура воздуха выше 30 градусов. В связи с этим власти и МЧС призывают жителей города отдыхать только на оборудованных пляжах, так как там работают спасатели. Именно благодаря действию одного из них на днях удалось избежать трагедии. Спасатель Владислав Лебединский вовремя заметил опасность и уберёг ребёнка от гибели.