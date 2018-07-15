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/ Отдыхавшие в парке челябинцы рассказали о попавшем под «Дикий поезд» механике

Отдыхавшие в парке челябинцы рассказали о попавшем под «Дикий поезд» механике

Множество детей стало свидетелями трагедии.
сегодня в 13:00
  |  Общество

Механик карусели «Дикий поезд» погиб на глазах десятков посетителей парка Гагарина. Свидетелями трагической аварии стали взрослые и дети. Среди них находилась и челябинка Диана. Она вместе с родными отмечала в парке день рождения брата.

Сидели в кафе напротив. Друг брата увидел падающего человека, мы пошли проверить. Там уже была только торчащая нога и столпившийся народ. Много детей смотрели на этот вид, кто-то плакал, кто-то просто был шокирован. Брат был с мамой, она обнимала его, чтобы тот немного успокоился. Все было как в цирке, многие снимали, любители аморальных шуток смеялись. Все было видно на расстоянии вытянутой руки, ничего не ограждали. — рассказала сайту «Первый областной» челябинка Диана Кочурова.

В это время продажа билетов не была остановлена, посетители продолжали кататься на других аттракционах. Многие посетители даже не поняли, что случилось. Некоторых насторожила проехавшая мимо карета скорой помощи.

Увидели оторванную конечность на рельсе и быстро покинули это место с ребенком. Спустя примерно полчаса или больше увидели отъезжающие «скорые». Обратили внимание, что все аттракционы на этой площадке работают, люди отдыхают. Сами горки не работали, конечно, но близлежащие аттракционы не останавливали работу. — делится Антон Агеев.

Напомним, 14 июля на одном из аттракционов 52-летнему мужчине оторвало ногу. Он занимался ремонтом «Дикого поезда». Сама горка была подключена к сети, поэтому вагончики тронулись и проехали по телу механика. От многочисленных травм мужчина скончался в больнице. Следственный комитет начал проверку.

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