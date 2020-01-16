Очередной «разворот Текслера» привел его в дом к ветерану Великой Отечественной войны

Губернатор поздравил Ивана Петровича Панова с наступающим юбилеем.

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Сегодняшний рабочий день губернатор проводит в Кизильском районе. В поселке Увальский Алексей Текслер совершил свой традиционный «разворот», только не для того, чтобы посмотреть на проблемы и после этого дать наказы главе, а чтобы поздравить с наступающим юбилеем Ивана Петровича Панова — ветерана Великой отечественной войны. День рождения пенсионер отметит уже завтра, 17 января, ему исполнится 95 лет.

Губернатор встретила на пороге дочь ветерана, пригласила пройти и познакомила с юбиляром. Алексей Текслер вручил Ивану Петровичу цветы и предложил сесть за стол.

«От всего сердца поздравляю Вас с наступающим юбилеем. Все вам самого лучшего, самое главное, конечно же, здоровья, берегите себя! Очень рад с вами познакомиться. Отдельно хотел Вас поблагодарить за победу, за то, что вы, как и другие ветераны, подарили нам возможность жить в свободной стране», — поздравил юбиляра губернатор.

Иван Петрович поблагодарил Алексея Текслера и за подарки, и за то, что не забывают их — ветеранов.

Ивана Петровича попал на Ленинградский фронт в 1943 году, за годы службы он был награжден медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За Победу над Германией». После окончания войны вернулся в Кизильский район, откуда и был призван на фронт, женился, устроился на работу трактористом и прожил всю жизнь.