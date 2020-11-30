«Очередь с трёх утра»: жители Челябинска жалуются на столпотворение в психиатрической больнице

Рассказываем, как попасть на приём без лишней траты нервов и времени.

Под конец года большие очереди возникли в психоневрологической больнице № 1 на улице Кузнецова, 2а. Об этом «Первому областному» рассказали читатели.

«Люди с трёх часов ночи очередь занимают. Внутрь клиники никого не пускают. Приходится стоять на улице и жечь костры, чтобы согреться. А приезжают в Челябинск даже из области — за справками на работу, на водительские права, на оружие... Кстати, многим отказывают в приеме, когда человек доходит до регистратуры», — жалуется читатель.

Чем вызван такой наплыв пациентов и как всё-таки можно попасть на приём, пояснил главный врач Областной клинической специализированной психоневрологической больницы № 1 Анатолий Косов.

ОТКУДА ТОЛПЫ

«Очереди на самом деле большие, но с трёх часов никто не стоит и костры не жгут. Ворота клиники открываются только в семь, а регистратура работает с восьми утра. Раньше этого времени в здание никого не пускают», — говорит Анатолий Косов.

По словам главврача, наплыв людей вызван двумя причинами.

Во-первых, многие предприятия в конце года начали массово посылать своих работников на психиатрическое освидетельствование, чтобы продлить им допуск к опасной работе. Иногда людей подвозят автобусами десятками человек — оттого и толпы.

«Многие думают, что пройти освидетельствование можно за 10 минут: мол, тебя пробивают по базе и выдают справку. Это совсем не так. Сначала человек сдает электроэнцефалограмму, а потом с её результатами идет на комиссию из трёх человек. Если сомнений в его адекватности нет, справку выдадут сразу. Если у медиков есть сомнение, человека отправят на беседу к психологу. По закону мы можем проводить освидетельствование в течение 20 дней», — объясняет Анатолий Косов.

Во-вторых, часть людей вообще стоят не туда. Об этой категории граждан — ниже.

КТО В ОЧЕРЕДИ ЛИШНИЙ

Психоневрологическая больница № 1 выдает два вида справок.

Очереди возникли в отделении, где проводят психиатрическое освидетельствование, дающее право на допуск к вредной и опасной работе. В основном горожане идут сюда по направлению работодателя. Прием ведется в 6-м корпусе клиники.

Те же челябинцы, кому нужна справка на оружие, на водительские права, получают её в первом корпусе — у районного психиатра. Очередей здесь сегодня нет. Телефон регистратуры: 8 (351) 242-02-18.

Психиатр Ленинского района принимает на Гагарина, 2. Телефон регистратуры: 8 (351) 256-29-40.

Психиатр Металлургического района — на ул. Черкасской, 2, каб. 105. Телефон регистратуры: 8 (351) 721-82-32.

КАК ПРОБИТЬСЯ К ДОКТОРУ

Чтобы попасть на освидетельствование в 6-й корпус, сегодня можно:

— заранее взять электронный талон на портале «Госуслуги» или на сайте talon.zdrav74.ru (на каждый день больница выставляет 30 электронных талонов, а разбирают всего по 20);

— взять электронный талон в день приема в инфомате, который установлен в регистратуре.

«За день мы принимаем по 150—180 человек. Для приёма людей по направлению с предприятий мы дополнительно открыли субботу. Для ожидающих открыли теплый зал, где можно следить за движением электронной очереди», — говорит Анатолий Косов.

Главный врач клиники призывает челябинцев брать талоны заранее и подъезжать к назначенному часу.