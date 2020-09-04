Вспышку коронавируса зафиксировали в психиатрии южноуральской запретки

Случаи заболевания продолжают выявляться.

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В психиатрическом отделении клинической больницы № 71 Озёрска зафиксирована вспышка коронавируса. Информацию о всплеске заболевания сайту «Первый областной» сообщили в пресс-службе администрации города.

«Согласно донесению о регистрации случаев коронавирусной инфекции МРУ № 71 ФМБА России, случаи заболевания коронавирусом продолжают выявляться в психиатрическом отделении Клинической больницы № 71. Пациенты и медперсонал находятся под медицинским наблюдением», — рассказали представители администрации Озёрска.

Отметим, что 3 сентября первый вице-губернатор Челябинской области Ирины Гехт сообщила, что именно Озерск дал большой прирост заболеваемости COVID-19. Сейчас в правительстве выясняют, что произошло в закрытом городе и какие именно пациенты там болеют.

По данным областного оперативного штаба, на утро пятницы, 4 сентября, в Челябинской области выявлено 14 699 случаев коронавируса, 73 из которых — за прошедшие сутки. Также от болезни излечились 11 648 южноуральцев, из которых 43 за минувшие 24 часа. Скончалось 384 южноуральца, 4 из них — за сутки.