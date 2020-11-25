Сегодня дикими кажутся те напряженные дни, когда челябинцы ждали скорую на КТ по несколько суток. По данным минздрава области, теперь скорая приезжает за пациентом в течение 15 часов. Сама же процедура в больнице занимает всего минут сорок. Такую информацию озвучила в среду, 25 ноября, первый заместитель министра Челябинской области Виктория Сахарова.
«У пациентов стало меньше показаний для проведения компьютерной томографии. К тому же нам помогают волонтеры, которые также возят челябинцев на КТ. Оттого и скорая теперь ко всем успевает»,— заявила Виктория Сахарова.
За последние сутки в Челябинской области компьютерную томографию легких сделали 1395 пациентам.
За последнюю неделю очередь на доставку сократилась с 809 до 64 человек.
Также в минздраве области сообщают, что в распоряжении всех первично-сортировочных отделений, где стоят томографы, есть теплые помещения. Здесь пациенты смогут присесть и согреться. Военные палатки, как это сделали в Миассе, для обогрева приезжающих на КТ не нужны. Уникальная ситуация в миасской ГКБ № 2 сложилась из-за того, что помещение стационара технически не позволяет выделить хотя бы несколько квадратных метров под «грязную зону».