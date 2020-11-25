Очередь на КТ в Челябинской области сократилась до 15 часов

А все первично-сортировочные пункты имеют теплые помещения для ожидания.

Сегодня дикими кажутся те напряженные дни, когда челябинцы ждали скорую на КТ по несколько суток. По данным минздрава области, теперь скорая приезжает за пациентом в течение 15 часов. Сама же процедура в больнице занимает всего минут сорок. Такую информацию озвучила в среду, 25 ноября, первый заместитель министра Челябинской области Виктория Сахарова.



«У пациентов стало меньше показаний для проведения компьютерной томографии. К тому же нам помогают волонтеры, которые также возят челябинцев на КТ. Оттого и скорая теперь ко всем успевает»,— заявила Виктория Сахарова.

За последние сутки в Челябинской области компьютерную томографию легких сделали 1395 пациентам.

За последнюю неделю очередь на доставку сократилась с 809 до 64 человек.

Также в минздраве области сообщают, что в распоряжении всех первично-сортировочных отделений, где стоят томографы, есть теплые помещения. Здесь пациенты смогут присесть и согреться. Военные палатки, как это сделали в Миассе, для обогрева приезжающих на КТ не нужны. Уникальная ситуация в миасской ГКБ № 2 сложилась из-за того, что помещение стационара технически не позволяет выделить хотя бы несколько квадратных метров под «грязную зону».