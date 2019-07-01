/ Очень сильные дожди и грозы обрушатся на Южный Урал

Жителей региона предупреждают о вероятности ЧС.

Прогноз погоды на 2 и 3 июля опубликовал Челябинский гидрометцентр. По их данным, на Южный Урал надвигаются сильные дожди и грозы, а также ветер до 15 метров в секунду.

Жителей региона предупреждают, что повышается вероятность чрезвычайных ситуаций, а потому нужно быть готовыми к отключениям на линиях электросистем, повреждению слабоукрепленных конструкций, падению деревьев и прочему.

При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания. Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления. Если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. — проинформировали сайт «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Отметим, что подобная погода будет актуальна до 4 июля. При этом температура воздуха будет держаться в районе плюс 22–25 градусов днем и 13–15 — ночью.