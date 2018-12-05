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/ Изменились сроки передачи показаний за электроэнергию

Изменились сроки передачи показаний за электроэнергию

Южноуральцев просят быть внимательнее в декабре.
сегодня в 10:24
  |  Общество

В декабре южноуральцам нужно быть внимательнее: сроки передачи показаний за электроэнергию за текущий месяц сдвинулись. Причина — Новый год и последующие «каникулы», на которые уходят и сотрудники «МРСК Урала». Заполнить ведомость в расчетных центрах или отправить показания на почту sbyt74@che.mrsk-ural.ru до 14 декабря.

У потребителей, использующих сайт «МРСК Урала» или телефон-автоответчик, чуть больше времени — до 12:00 17 декабря. Данные, переданные гражданами после указанных сроков, не будут приняты к расчету за декабрь 2018 года. — сообщила сайту «Первый областной» начальник отдела по связям с общественностью филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго» Марина Чернова.

Отметим, что с января показания за текущий месяц снова будут принимать до 23 числа.

Передать показания можно несколькими способами:

  • позвонить по телефону-автоответчику и следовать инструкциям автоинформатора: 8−800−1000−172;

  • зайти на сайт «МРСК Урала» и в разделе «Клиентам-Энергосбытовая деятельность-Челябинская область-Передача показаний» ввести номер лицевого счета и показания прибора учета;

  • заполнить ведомость для сбора показаний в расчетных центрах;

  • отправить показания прибора учета на электронную почту: sbyt74@che.mrsk-ural.ru. Их принимают до 23 числа расчетного месяца.

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