/ Об очень крепком ветре и возможных грозах предупреждает МЧС

Жителей Челябинской области просят быть осторожнее.

В региональном управлении МЧС дополнили информацию гидрометцентра о погоде на начало недели. По данным ведомства, жителям Южного Урала нужно помнить о ветре, отдельные порывы которого будут достигать 22 метров в секунду. По шкале Бофорта, такая скорость характерна для очень крепкого и штормового ветров.

По данным Челябинского гидрометцентра 23 апреля на территории Челябинской области ожидаются ночью местами небольшие осадки, днем в большинстве районов небольшой дождь, на юге до умеренного, возможны грозы. Ветер южный, юго-западный 7–12 м/с, отдельные порывы 17–22 м/с. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС по Челябинской области.

Жителей Челябинской области просят не оставлять детей без присмотра, особенно на улице, взрослым также рекомендуют оставаться в помещениях. Если непогода застала в городе или в открытой местности, прятаться возле деревьев или стен зданий не желательно. Опасность представляют также остановки и рекламные щиты.



Не рекомендуется разводить костры, поскольку сильный ветер поможет пламени распространиться.



Напомним, что синоптики обещали теплый, но дождливый понедельник. Ночью же в отдельных районах может идти снег.