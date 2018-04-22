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/ Об очень крепком ветре и возможных грозах предупреждает МЧС

Об очень крепком ветре и возможных грозах предупреждает МЧС

Жителей Челябинской области просят быть осторожнее.
вчера в 15:18
  |  Общество

В региональном управлении МЧС дополнили информацию гидрометцентра о погоде на начало недели. По данным ведомства, жителям Южного Урала нужно помнить о ветре, отдельные порывы которого будут достигать 22 метров в секунду. По шкале Бофорта, такая скорость характерна для очень крепкого и штормового ветров.

По данным Челябинского гидрометцентра 23 апреля на территории Челябинской области ожидаются ночью местами небольшие осадки, днем в большинстве районов небольшой дождь, на юге до умеренного, возможны грозы. Ветер южный, юго-западный 7–12 м/с, отдельные порывы 17–22 м/с. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС по Челябинской области.

Жителей Челябинской области просят не оставлять детей без присмотра, особенно на улице, взрослым также рекомендуют оставаться в помещениях. Если непогода застала в городе или в открытой местности, прятаться возле деревьев или стен зданий не желательно. Опасность представляют также остановки и рекламные щиты.

Не рекомендуется разводить костры, поскольку сильный ветер поможет пламени распространиться.

Напомним, что синоптики обещали теплый, но дождливый понедельник. Ночью же в отдельных районах может идти снег.

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