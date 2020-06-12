День России Алексей Текслер отметил на Таганае

На фоне местных красот губернатор ещё раз поздравил южноуральцев с праздником.

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Сегодня, 12 июня, в День России, губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил национальный парк «Таганай». На входе главу региона встретила табличка с правилами для посетителей. Изучив их, губернатор отправился на прогулку по одному из красивейших мест на Южном Урале. И оттуда ещё раз поздравил жителей области с праздником, записав небольшое видео.

«Всем привет! Я на Таганае. Это место — сила Челябинской области. Здесь и ментально, и физически понимаешь смысл таких слов, как любовь к Родине, любовь к малой Родине, патриотизм. Поздравляю всех с Днём России. Мира и добра!»— сказал губернатор.

Отметим, национальный парк «Таганай» входит в десятку красивейших мест России. На его территории расположены тайга, горные хребты, каменные реки, горная тундра, болота, пустыри, усадьбы и многое другое.