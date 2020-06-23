«Химиотерапию пока лучше отменить»: член Совета Федерации прокомментировал вспышку COVID-19 в Центре онкологии Челябинской области

Хирург-онколог Владимир Круглый считает, что необходимо принять экстренные меры.

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В Совете Федерации прокомментировали сложившуюся ситуацию в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины, где зафиксирована вспышка коронавируса. Хирург-онколог Владимир Круглый заявил о необходимости принятия экстренных мер, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции. По его мнению, химиотерапию для онкобольных лучше на время отменить.

Сенатор считает, что пациентов и врачей необходимо изолировать. Кроме того, полагает, что больным могут прерывать или отказать в химиотерапии. Процедура подрывает иммунитет, а это значит, что COVID-19 будет протекать у них еще тяжелее.

«Решение в любом случае будет принимать лечащий врач, но я считаю, что химиотерапию пока лучше отменить, поскольку сохраняется очень большой риск для пациента. Сама процедура химиотерапии сложная и сказывается на иммунитете. Она может привести к более тяжелому течению коронавирусной инфекции», — рассказал в интервью радио Sputnik Владимир Круглый.

Напомним, крупный очаг COVID-19 возник в областном центре онкологии и ядерной медицины. Об этом стало известно накануне, 22 июня. Инфекцию обнаружили у 82 южноуральцев, почти все из них являются пациентами. В настоящее время медучреждение функционирует в качестве консультативного центра. Лечат онкобольных в Копейске и Магнитогорске. По данному факту прокуратура региона проводит проверку.