Очаг коронавируса был зафиксирован на заводе в Челябинской области

В Катав-Ивановске продолжают проверять рабочих на COVID-19.

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В администрации Катав-Ивановска сообщили, что на местном цементном заводе массово ведутся проверки работников на коронавирус. Первые анализы были взяты еще 15 июня, а 22 пришли неутешительные результаты. Сразу пятеро сотрудников оказались зараженными новой инфекцией.

«Всего было взято 429 анализов на COVID-19. Сегодня утром, стало известно о том, что у пятерых сотрудников результаты оказались положительными. В настоящее время данные работники отправлены на самоизоляцию. Круг контактных лиц инфицированных отрабатывается», — рассказали в администрации со ссылкой на оперштаб.

Еще одним заболевшим в районе стал родственник врача-терапевта местной больницы. В настоящее время отрабатывается круг контактных лиц, в который на данный момент включены 67 человек. Кроме того, одну жительницу увезли с положительным результатом в специализированную больницу Сатки. Известно, что женщина район не покидала.

Всего же в районе с начала эпидемии коронавирусом заболели 41 человек. 28 катав-ивановцев болезнь побороли, 1 — скончался, 12 — продолжают лечиться. Круг контактных лиц составил 79 человек.