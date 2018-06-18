/ К главе Чебаркульского района нагрянули с обысками

Силовики проводят проверку документов.

Обыски в кабинете главы Чебаркульского района Александра Короля начались утром сегодня, 18 июня. В администрацию нагрянули силовики. По предварительным данным, работы проводят сотрудники УФСБ России по Челябинской области совместно со следственным комитетом. Визит правоохранителей подтверждают в пресс-службе мэрии.

Обыски проходят, но в целом все спокойно, никаких маски-шоу нет. Сотрудники силовых ведомств проводят проверку по одному из контрактов. — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Чебаркульского муниципального района.

В пресс-службе УФСБ предоставить оперативный комментарий не смогли. Подробности и обстоятельства устанавливаются.