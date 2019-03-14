/ Центр олимпийской подготовки по хоккею появится в Челябинске

За строительство спортивной академии боролись с конкурентами из Екатеринбурга.

В ближайшие несколько лет на Южном Урале появится множество новых спортивных объектов. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер. В планах уже заложены такие сооружения, как лыжно-биатлонный комплекс в Златоусте, центр по шорт-треку в Челябинске, центр «Динамо» рядом с центром по шорт-треку. Также запланированы изменения «Центрального» стадиона в Челябинске: у него появится поле с подогревом, будет реконструирован фасад и облагорожена территория.

Главным же спортивным сооружением, которое появится в Челябинске, станет Центр олимпийской подготовки по хоккею.

Я горжусь, что удалось пролоббировать этот проект в Челябинскую область, мы выиграли тендер у нас в стране и по Уральскому региону. У нас были конкуренты в первую очередь из Свердловской области. Инвестиции более миллиарда рублей будут заведены в Челябинск. Мы здесь будем строить региональный центр, Центр олимпийской подготовки по хоккею, так называемую академию хоккея. Она должна стать «прослойкой» между спортшколами и двумя ведущими командами «Трактор» и «Металлург». В центре будут самые лучшие тренеры, которые будут обучать самых лучших и перспективных молодых спортсменов. — рассказал в телепередаче «Есть вопрос» министр физической культуры и спорта Челябинской области министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер.

Также перед центром будет стоять задача подготовки спортивного резерва для двух основных команд области ХК «Трактор» и ХК «Металлург».

Посмотреть эфир телепередачи «Есть вопрос» с министром физической культуры и спорта Челябинской области Леонидом Одером можно здесь.