/ «Красную машину» представили в Челябинске

О преимуществах новой системы подготовки молодых хоккеистов рассказали ее разработчики.

Национальную программу подготовки хоккеистов «Красная машина» представили сегодня, 21 февраля, в Челябинске. В ходе мероприятия были изложены основные цели, задачи и философия, а также базовые принципы системы подготовки молодых хоккеистов.

Презентовали программу глава штаба национальной сборной вице-президент Федерации Хоккея России Роман Ротенберг, главный тренер национальной сборной и санкт-петербургского СКА Илья Воробьев и прославленный хоккеист и тренер Олег Браташ. Также среди гостей мероприятия были защитник «Трактора» Александр Шинин, вице-губернатор Евгений Редин, министр спорта области Леонид Одер и председатель челябинской городской думы Станислав Мошаров.

Национальная программа подготовки хоккеистов «Красная машина» — это огромная база знаний и концентрация опыта многих поколений советских и российских хоккеистов, помноженная на лучшие методики подготовки зарубежных хоккеистов, адаптированная и переработанная в полноценный комплекс методических материалов и разработок для всестороннего развития ребенка в хоккее. Мы убеждены, что благодаря использованию НППХ в обозримом будущем произойдет кардинальное обновление и преобразование системы подготовки российских хоккеистов. — сказал глава штаба национальной сборной, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

В обращении к тренерам детских школ со всей области Евгений Редин в очередной раз отметил, насколько важен хоккей для Челябинской области, а также напомнил о том, что сразу две команды из Челябинской области играют в КХЛ.

Мы выстроили многоуровневую систему подготовки. Наша молодежь участвует практически во всех российских первенствах. В этом направлении мы давно сотрудничаем с Федерацией хоккея России. Уверен, национальная программа подготовки хоккеистов «Красная машина» в Челябинской области пойдет на «ура», потому что мы к ней готовы — и по внутреннему настрою, и по всей необходимой спортивной инфраструктуре. — сказал Евгений Редин.

Отметим, национальная программа подготовки хоккеистов «Красная машина» была представлена в марте прошлого года. В нее входит пособие, которое раскрывает основные принципы подготовки игроков, а также методическая литература для тренеров, специальный интернет-портал и мобильное приложение. Все это составляет огромную базу по всем основным элементам хоккея, а методички подобраны согласно поэтапному развитию от 6 до 18 лет.

Разработчики отмечают: «Красная машина» — уникальный продукт, включающий в себя все лучшие методики таких великих мэтров тренерского цеха, как Анатолий Тарасов и Виктор Тихонов. При этом программа осовременена, и также включает наработки ведущих европейских и североамериканских хоккейных держав.