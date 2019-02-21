Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.86 -0.34 74.68 -0.14
Челябинск
сейчас
 
-2 °C
завтра
 
-4 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ «Красную машину» представили в Челябинске

«Красную машину» представили в Челябинске

О преимуществах новой системы подготовки молодых хоккеистов рассказали ее разработчики.
сегодня в 15:33
  |  Хоккей

Национальную программу подготовки хоккеистов «Красная машина» представили сегодня, 21 февраля, в Челябинске. В ходе мероприятия были изложены основные цели, задачи и философия, а также базовые принципы системы подготовки молодых хоккеистов.

Презентовали программу глава штаба национальной сборной вице-президент Федерации Хоккея России Роман Ротенберг, главный тренер национальной сборной и санкт-петербургского СКА Илья Воробьев и прославленный хоккеист и тренер Олег Браташ. Также среди гостей мероприятия были защитник «Трактора» Александр Шинин, вице-губернатор Евгений Редин, министр спорта области Леонид Одер и председатель челябинской городской думы Станислав Мошаров.

Национальная программа подготовки хоккеистов «Красная машина» — это огромная база знаний и концентрация опыта многих поколений советских и российских хоккеистов, помноженная на лучшие методики подготовки зарубежных хоккеистов, адаптированная и переработанная в полноценный комплекс методических материалов и разработок для всестороннего развития ребенка в хоккее. Мы убеждены, что благодаря использованию НППХ в обозримом будущем произойдет кардинальное обновление и преобразование системы подготовки российских хоккеистов. — сказал глава штаба национальной сборной, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

В обращении к тренерам детских школ со всей области Евгений Редин в очередной раз отметил, насколько важен хоккей для Челябинской области, а также напомнил о том, что сразу две команды из Челябинской области играют в КХЛ.

Мы выстроили многоуровневую систему подготовки. Наша молодежь участвует практически во всех российских первенствах. В этом направлении мы давно сотрудничаем с Федерацией хоккея России. Уверен, национальная программа подготовки хоккеистов «Красная машина» в Челябинской области пойдет на «ура», потому что мы к ней готовы — и по внутреннему настрою, и по всей необходимой спортивной инфраструктуре. — сказал Евгений Редин.

Отметим, национальная программа подготовки хоккеистов «Красная машина» была представлена в марте прошлого года. В нее входит пособие, которое раскрывает основные принципы подготовки игроков, а также методическая литература для тренеров, специальный интернет-портал и мобильное приложение. Все это составляет огромную базу по всем основным элементам хоккея, а методички подобраны согласно поэтапному развитию от 6 до 18 лет.

Разработчики отмечают: «Красная машина» — уникальный продукт, включающий в себя все лучшие методики таких великих мэтров тренерского цеха, как Анатолий Тарасов и Виктор Тихонов. При этом программа осовременена, и также включает наработки ведущих европейских и североамериканских хоккейных держав.

Хоккей
Национальная Хоккейная Лига назвала Евгения Кузнецова первой звездой игрового дня
12.02.2019
Национальная Хоккейная Лига назвала Евгения Кузнецова первой звездой игрового дня
Хоккей
«Хоккейный» трамвай с изображением игроков «Металлурга» появился в Магнитогорске
11.02.2019
«Хоккейный» трамвай с изображением игроков «Металлурга» появился в Магнитогорске
Общество
Обычный хоккейный матч стал судьбоносным для пары из Челябинска
05.02.2019
Обычный хоккейный матч стал судьбоносным для пары из Челябинска
Хоккей
Потрясающим талантом назвал Виталия Кравцова известный хоккейный эксперт
25.12.2018
Потрясающим талантом назвал Виталия Кравцова известный хоккейный эксперт
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Мощам Николая Чудотворца поклонятся жители Кыштыма
сегодня в 17:06
Мощам Николая Чудотворца поклонятся жители Кыштыма
Общество
Программа «Земский учитель» будет востребована в Челябинской области
сегодня в 16:38
Программа «Земский учитель» будет востребована в Челябинской области
Общество
Кластер заповедных территорий появится на Южном Урале после создания нацпарка «Зигальга»
сегодня в 16:34
Кластер заповедных территорий появится на Южном Урале после создания нацпарка «Зигальга»
Общество
Жители ЧВВАКУШа топят снег, чтобы обеспечить себе горячую и холодную воду
сегодня в 16:33
Жители ЧВВАКУШа топят снег, чтобы обеспечить себе горячую и холодную воду
Общество
Ритейлиры предупредили о задержке в поставках молочной продукции
сегодня в 16:29
Ритейлиры предупредили о задержке в поставках молочной продукции
Хоккей
«Красную машину» представили в Челябинске
сегодня в 15:33
«Красную машину» представили в Челябинске
Общество
Полицейский, который перевел собаку через дорогу, не считает себя героем
сегодня в 15:17
Полицейский, который перевел собаку через дорогу, не считает себя героем
Хоккей
Эксперты и бывшие игроки «Трактора» дали свой прогноз на серию с «Автомобилистом»
сегодня в 15:14
Эксперты и бывшие игроки «Трактора» дали свой прогноз на серию с «Автомобилистом»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6