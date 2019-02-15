/ Коркинские хоккеисты стали победителями областного турнира «Золотая шайба»

Соревнование за звание лучшей команды области прошло в Чебаркуле.

Хоккеисты команды «ДЮСШ-Коркино», представляющие одноименный муниципальный район, стали победителями областных соревнований «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова. В турнире среди команд 2004−2005 годов рождения, который прошел с 11 по 13 февраля в Чебаркуле, приняли участие 8 команд. На первом этапе они были разделены на две группы и играли по круговой системе.

По итогам групповой стадии в финальный этап пробились 4 команды: ХК «Молот», Чебаркульский городской округ; ХК «Снежинские волки», Снежинский городской округ; ХК «ДЮСШ-Коркино», Коркинский муниципальный район; ХК «Таганай», Златоустовский городской округ. По итогам финального этапа, где команды в играх по круговой системе между собой, определили победителя и призеров соревнований: 1 место — ХК «ДЮСШ-Коркино», Коркинский муниципальный район; 2 место — ХК «Снежинские волки», Снежинский городской округ; 3 место — ХК «Таганай», Златоустовский городской округ; 4 место — ХК «Молот», Чебаркульский городской округ. — рассказали сайту «Первый областной» в министерстве спорта Челябинской области.

Отметим, что благодаря этой победе Коркинские хоккеисты отправятся на всероссийский турнир «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова, где будут представлять Южный Урал. Турнир пройдет в Смоленске с 14 по 22 апреля 2019 года.