Обязательный масочный режим могут ввести в Челябинской области

В первую очередь это коснется закрытых помещений.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 27 апреля, заявил, что в правительстве рассматривают введение обязательного масочного режима в регионе. И в первую очередь это будет касаться закрытых помещений при большом скоплении людей.

«Здесь речь идет о магазинах, МФЦ, любых других общественных пространств. Мы должны привыкнуть к новым правилам поведения. И когда есть риск передачи инфекции, масочный режим, безусловно, нужен. Также будет вводить его и для общественного транспорта, и для любых других замкнутых пространств», — заявил Алексей Текслер.

Также глава региона заявил, что решение о продаже в аптеках не только медицинских, но и гигиенических текстильных масок, уже принято. И предложение такого рода изделий будет увеличено. Поэтому на масочный режим могут перейти абсолютно все жители Челябинской области.