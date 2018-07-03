/ Объявлен порядок выступления звезд на фестивале «Маяк»

Последними на сцену выйдут музыканты группы «Сплин».

Организаторы музыкального фестиваля «Маяк», который пройдет в Екатеринбурге уже в это воскресенье, объявили таймлайн выступлений. Челябинцы готовятся к поездке в соседний регион и повторяют слова из любимых песен. На сцену парка Маяковского поочередно поднимутся Сергей Бобунец, «Дельфин», Земфира, БИ-2 и «Сплин».

Каждый артист определяет сам, мы по контракту не имеем права вмешиваться в их творческую программу! В любом случае, это не будут получасовые выступления — это будут полноценные фестивальные сеты. — делятся подробностями организаторы фестиваля.

Всего в этот день, 8 июля, в фан-зоне ожидается около 15 тысяч человек.





Отметим, что гостей фестиваля начнут пускать на площадку в 16:00. Начало выступлений в 16:35.