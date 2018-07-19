/ Южноуралец перегоняет подаренный Тимати «Гелендваген» на родину в Троицк

Мужчина называл новую машину своей мечтой.

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Подаренный Тимати «Гелендваген» едет на Южный Урал. Новый владелец дорогого внедорожника делится снимками «нулевой» иномарки в социальных сетях. Мужчина признается, такая машина — его мечта.

Вот она — машина мечты. Великолепный автомобиль, я в нем сижу. Организаторы сделали все на высшем уровне. Все честно. Не передать, как она едет, мощь чувствуется, вдавливает в сиденья. — комментирует обладатель иномарки Алексей Черменев.

Пользователи продолжают с подозрением относиться к этой истории. Якобы она постановочная, а главный ее герой подставной.

Посмотрите на его ленту, где он выкладывал старые посты! Тут его быстро научили, как надо. И качество фотографий на порядок улучшилось. Все, что он выложил, только доказывает реальность происходящего. Он бы ехал и выкладывал свою радость. — негодует один из пользователей социальной сети.

Напомним, житель Троицка стал победителем розыгрыша в социальных сетях. Его организатор рэпер Тимати. Для получения дорогостоящего подарка троичанин отправился в столицу, там он встретился с Тимати и забрал «Гелендваген».