Объяснять все приходится с помощью жестов: Резеде Аминиевой нужна помощь

Чтобы понимать окружающих, девочке нужно пройти курс реабилитации.

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Врачи обнаружили у маленькой Резеды отклонения в развитии, теперь ей нужна помощь неравнодушных. Девочка понимает своих родителей только с помощью жестов.

Мама Резеды Аминиевой в два года поняла, что ее дочь особенная, когда повела девочку в детский сад. До этого времени она думала, что дочь просто капризничает и не слушает ее. Семья живет в маленьком селе Аскарово в Башкирии и специалистов, которые могли бы помочь девочке, там нет.

«На имя вообще не реагировала, в глаза не смотрела прямо, когда зовешь к чаю, она вообще этого не понимает, пока не увидит», — рассказала Римма Аминева, мама Резеды.

Женщина обратилась к неврологу. Оказалось что у Резеды ряд диагнозов: поражение центральной нервной системы, задержка речевого и психомоторного развития, сенсорная алалия. Такие дети не понимают речь.

«Думала — она избалованная просто, а она, оказывается, не понимала обращенной речи», — отметила мама Резеды.

Чтобы помочь девочке семья возила ее из села в Уфу и Сибай на рефлексотерапию. Но эффекта от процедур не последовало: приступы истерики случались, если Резеда чего-то не понимала, с незнакомыми вовсе не общалась. Специалисты посоветовали Аминевым обратиться в реабилитационный центр в Магнитогорске.

Семья так и сделала. По словам матери, изменения появились сразу: Резеда стала убирать игрушки на место, а по просьбе матери даже может почистить картошку.

«У нее улучшилось понимание речи. Это очень важно для этого ребенка. Она сейчас развивается хорошо и физически, и умственно», — Наталья Токарь, врач НИИ неврологии и педиатрии.

Теперь специалисты занимаются с Резедой дома. Девочка стала рисовать. Врачи отметили, что такое желание поможет в развитии и ускорит восстановление.

На этом лечение маленькой Резеды не закончится. Девочки нужно пройти еще курсы реабилитации: томатис-терапия, микрополяризация мозга и массажи. На это у родителей Резеды нет средств.

Если вы можете и готовы помочь, отправьте смс на номер 900. Укажите слово «Феникс» и сумму пожертвования через пробел. Сумма спишется с банковской карты. Каждый рубль имеет огромное значение для этой семьи, ведь это шанс для их дочери пройти ещё один курс реабилитации.