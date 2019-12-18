Маленький Миша Киселев нуждается в длительной реабилитации

Посещение курсов позволяет ребенку осваивать новые навыки.

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Год назад мы рассказывали о маленьком Мише Киселеве. Трехлетний мальчик не мог ходить и твердо стоять на ногах, а его взгляд перестал фиксироваться. Спустя год, ребенка можно не узнать, благодаря посещению реабилитационных курсов, он уже может стоять и самостоятельно сделать несколько шагов.

«Мише 4 года, диагноз "ДЦП". За время реабилитации он научился пользоваться ложкой, понимает инструкции, обращенную речь, с желанием занимается на занятиях ЛФК», — рассказала врач НИИ неврологии и педиатрии Наталья Токарь.

Мама Миши Анастасия подтверждает, что благодаря реабилитации происходят очевидные изменения. Заниматься с Мишей она начала еще когда ребенку было 2 месяца, с тех пор они посещают невролога, ходят на массаж и ЛФК.

«В этом центре мы занимаемся ровно год. Видна очень большая динамика. Миша начинает делать первые шаги. Раньше он передвигался в ортезах, сейчас начал сам, может сделать около 5 шагов. Планируем посещать центр на регулярной основе, нас все устраивает. Он научился выполнять команды, слышит обращенную к нему речь, с ним стало легче общаться», — отмечает Анастасия Киселева.

Для того, чтобы Миша смог посещать центр, где ему так помогают, необходимо оплатить новый реабилитационный курс. Родители Миши не могут собрать нужную сумму денег и обращаются за помощью. Если у вас есть возможность и желание поддержать Мишу Киселева и вы являетесь клиентом Сбербанка, отправьте смс на номер 900 со словом «феникс» и сумму через пробел. Деньги спишут с вашей банковской карты.