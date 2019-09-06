Диджей с ДЦП просит челябинцев помочь ему купить инвалидную коляску

Мужчина хочет стать полноценным членом общества, но ему мешают препятствия при передвижении.



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В Челябинске 29-летний мужчина с ДЦП собирает деньги на инвалидную коляску. Чтобы купить желаемое нужно накопить полмиллиона рублей. Сейчас он собрал 50 тысяч. О сборе средств мужчина объявил в соцсетях.

Иван Вершок с детства в инвалидном кресле. У мужчины ДЦП, но он не опускает руки: с 9 лет занимается музыкой, а в 25 сел за пульт диджея. Ночной клуб, в котором работал Иван, закрывают. Теперь он не может найти места, где можно работать в инвалидной коляске.

Мужчина решил, нужно новое кресло, которое улучшит жизнь: поможет преодолевать ступени и бордюры. Тогда, передвигаясь по городу, ему не придется просить о помощи людей, он сам со всем справится, даже найдет новую любимую работу.

«Я хочу адаптироваться и быть полноправным членом этого общества. Хочется вносить свой вклад в его развитие! Для этого мне нужно немного — свобода передвижения, в которой я ограничен из-за физических возможностей», — поделился Иван Вершок.

Разброс цен на кресла от 5 тысяч до миллиона, Иван выбрал коляску-трансформер Caterwil GTS3 Export за 555 тысяч рублей. Он считает, что дешевые аналоги не подходят для города и для работы. Такую сумму Иван Вершок самостоятельно не соберет, поэтому он решил попросить помощи у неравнодушных.