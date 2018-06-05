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Южноуральские дорожники заплатят штраф за смерть человека

В Сатке городской суд прекратил уголовное дело.
сегодня в 19:41
  |  Общество

Бывший дорожный мастер и бывший бригадир пути Южно-Уральской железной дороги отделались штрафами за смерть монтера станции. В их отношении прекращено уголовное дело. Следствие установило, что 17 августа прошлого года двух рабочих, которые занимались ремонтом, травмировало грузовым поездом. Один из них вскоре скончался в городской больнице. Причиной происшествия назвали нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При этом обвиняемые признали свою вину и выплатили денежную компенсацию.

С учетом достаточности собранных доказательств, полного признания обвиняемыми своей вины в содеянном, а также совершения ими впервые преступления небольшой тяжести, уголовное дело с ходатайством следователя о его прекращении в отношении обвиняемых и назначении им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа направлено для рассмотрения в суд. — уточнили в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

В результате дорожному мастеру назначен штраф в размере 35 000 рублей, а бывшему бригадиру пути — 25 000 рублей.

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