Обвиняемый плакал и просил прощения, но в убийстве Ксении Каторгиной не признавался

Подробности из зала суда, где избрали меру пресечения обвиняемым в убийстве жительницы Екатеринбурга

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Сегодня, 17 октября, Ленинский суд Екатеринбурга избрал меру пресечения трем фигурантам уголовных дел, возбужденных по факту пропажи и убийства молодой мамы из Екатеринбурга. Тело Ксении Каторгиной нашли в канализационном колодце, на место следователей привел один из обвиняемых.

По делу проходят три человека: Михаил Федорович, Марат Ахметвалиев и Екатерина Меньшикова, все они сегодня были доставлены в суд для вынесения меры пресечения.

В зале заседаний все трое вели себя спокойно, как один, прятали лица от прессы, а, как отметили присутствовавшие на месте событий корреспондента, Федорович даже всплакнул. Все трое прибыли в зал с адвокатами, которые по просьбе подопечных просили оставить их под подпиской о невыезде.

«Обвиняемые хотели другой меры пресечения — подписку о невыезде. Они сказали, что у них нет оснований скрываться от следствия, все они, по их словам, сотрудничают со следствием», — рассказал в кулуарах суда Алексей Мартынов, помощник прокурора Ленинского района города Екатеринбурга.

Преступления, в которых они обвиняются, классифицируются как особо тяжкие, поэтому мера пресечения была избрана самая высокая. Во время расследования они будут находиться под стражей. В СИЗО троица пробудет минимум до 11 декабря. Следователь настоял на проведении закрытого заседания, поэтому прессу попросили покинуть зал суда. В ходе заседания все трое свою вину признали, но частично. Говорят, разбой был, но в убийстве не признаются.

«В ходе судебного заседания все они вину признали частично. Они признали вину по статье 162, но не признали по статье 105. Это их позиция на данный момент. Нет какой-то линии защиты, по которой можно было бы сказать, что убивал один, а другие находились в другом месте. Потому что в момент, когда совершалось данное преступление, они были в одном месте. Они все это подтверждают», — пояснил Алексей Мартынов.

В самом начале заседания по избранию меры пресечения судья задала стандартные вопросы для установления личности обвиняемых. Все трое проживали в Челябинской области. Паспорт Федоровича до сих пор не изъят следствием, поэтому вся информация судом была принята с его слов. В прошлом он уже отсидел шесть лет за разбой.

У Марата Ахметвалиева есть жена и трое детей: 2004, 2013 и 2016 годов рождения. Жил он в Челябинске и работал в такси. Задержали его самым первым, 14 октября. В это время он находился в Копейске.

У 30-летней Екатерины Меньшиковой тоже есть ребенок, малыш родился только в январе 2017 года. В суде она пояснила, что в данный момент ребенок находится с тетей. Женщина закончила 11 классов и перебивалась случайными заработками, официального трудоустройства у нее не было. Обвиняемая состоит в официальном браке, что не мешало ей сожительствовать с Федоровичем. На вопрос журналистов, как она могла так поступить, она ведь тоже мать, женщина лишь глубже опустила голову и прикрылась капюшоном пальто.

Из зала суда обвиняемых выводили по одному. Журналисты наперебой пытались добиться от них хоть каких-то кратких ответов, но тщетно. Лишь Федорович, проходя мимо камер и фотоаппаратов после оглашения решения, попросил прощения у родных убитой Ксении и сказал, что ему очень жаль. Меньшикова и Ахметвалиев не проронили ни слова.