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Следственный комитет предъявил обвинение Сергею Ковригину

Чиновника подозревают в получении взятки.
сегодня в 12:06
  |  Общество

Следственный комитет России по Челябинской области предъявил обвинение главе Чебуркульского городского округа Сергею Ковригину. Чиновника подозревают в получении взятки.

По данным следствия, в 2016 году обвиняемый получил взятку в виде услуг неимущественного характера на сумму более 50 000 рублей от представителя коммерческой организации за незаконную передачу объектов муниципальной собственности. Решением Арбитражного суда Челябинской области по иску прокурора области в 2017 году договоры аренды по передаче указанного муниципального имущества признаны недействительными. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По ходатайству следователя обвиняемому была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают причастность обвиняемого к совершению иных преступлений

Напомним, Сергей Ковригин был задержан 1 марта этого года. Временно исполняющей обязанности главы Чебаркуля назначили заместителя главы городского округа по социальным вопросам Светлану Виноградову.

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