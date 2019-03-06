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/ В Чебаркуле назначили временного главу города

В Чебаркуле назначили временного главу города

С 5 марта обязанности Сергея Ковригина исполняет вице-мэр Светлана Виноградова.
сегодня в 12:03
  |  Политика

Заместитель главы Чебаркульского городского округа по социальным вопросам Светлана Виноградова назначена временно исполняющей обязанности главы города. Назначение связано с задержанием занимающего этот пост Сергея Ковригина, который находится под домашним арестом по подозрению во взяточнистве.

Как рассказала сайту «Первый областной» сама Светлана Виноградова она исполняет обязанности главы города во время любого его отсутствия с 2016 года. На данный момент Сергей Ковригин находится в отпуске.

Он в отпуске до 20 апреля. 1 марта я приступила к обязанностям на основании прописанной номенклатуры, а с 4 марта в связи с отпуском. — рассказала сайту «Первый областной» Светлана Виноградова.

Напомним, в отношении Сергея Ковригина возбуждено уголовное дело. По версии следственного комитета, в 2016 году он получил взятку в виде услуг неимущественного характера на сумму более 50 тысяч рублей. Отметим, что партия «Единая Россия» уже временно приостановила членство чиновника.

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