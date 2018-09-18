/ Заманивал играми. Чебаркульского пенсионера подозревают в надругательстве над детьми

70-летний мужчина арестован.

Пожилой житель Чебаркуля подозревается в педофилии. По словам собственного источника, мужчина заманивал местную детвору в свою квартиру, чтобы совершить с ними действия сексуального характера. Под влияние преступника попали два мальчика 10 и 11 лет.

Мальчики живут неподалеку. Он их зазывал к себе. Говорят, предлагал играть в шашки и другие игры. Дети шли. — рассказал сайту «Первый областной» собственный источник.

Один из мальчиков рассказал взрослым о случившемся. Пенсионера задержали и арестовали. Возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит до 20 лет лишения свободы. Известно, что мужчина имеет несколько заболеваний.