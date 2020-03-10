«Рубль обязательно переживет отскок назад»: эксперты о ситуации с курсами валют

Специалисты прогнозируют возвращение рубля к былым позициям.

Послушать 00:00

Ситуацию с ростом курса валют из-за обрушения мировых цен на нефть оценили эксперты. По мнению специалистов, падение рубля сменится постепенным возвращением к прежним позициям, однако остановится на курсе выше, чем он был до падения.

«Рубль обязательно переживет отскок назад, всегда так бывает. Сначала резкое падение, потом медленный возврат к бывшим позициям. Остановится возврат на курсе значительно выше, чем он был до кризиса. Если сейчас 70 с хвостиком, то вернется на 70 без хвостика. Темп роста валюты будет снижен, может быть, даже на какое-то время приостановлен», — прокомментировал ситуацию для сайта bfm74.ru директор Института «РОБИС», кандидат философских наук, доцент Владимир Помыкалов.

В данной ситуации эксперт рекомендует не паниковать, не бежать менять накопления, а подождать изменения ситуации. Отметим, что некоторые банки в Челябинске отмечали, что сегодня, 11 марта, у них закончилась валюта.