Курс евро превысил отметку в 92 рубля

Данные опубликовала московская биржа.

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Курс евро преодолел отметку в 92 рубля. Именно столько, по данным московской биржи, на понедельник, 28 сентября, стоит европейская валюта по отношению к российской. Евро превысил эту отметку впервые с 2016 года, сообщают СМИ.



По данным биржи, в первые минуты российская валюта укрепилась, однако затем начался рост доллара. По состоянию на 16:37 московского времени американская валюта остановилась на отметки в 78,79 рублей. Рост евро начался в 10:19 по Москве, когда валюта показала цифру в 91.7 рублей. По состоянию на 16:39 один евро стоит 92,03 рубля.

Фактором, который влияет на рубль является обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном, пишет «Лента. ру». Он произошёл на фоне возможных санкций в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального и резкого роста числа больных коронавирусом.

Отметим, с начала сентября доллар стал дороже на 5 рублей, евро — на 3,5 рубля. За год рост составил 17 и 23 рубля соответственно.