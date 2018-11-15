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Губернатор рассказал, кого хочет видеть у власти.
/ Аналитики объяснили, как обвал цен на нефть скажется курсе рубля

Аналитики объяснили, как обвал цен на нефть скажется курсе рубля

Больших потерь российская валюта не понесет.
сегодня в 20:00
  |  Общество

Рынок нефти потерпел обвал цен, баррель нефти марки Brent подешевел почти на $ 5, сообщает газета «Известия».

Основные причины обвального падения рынка нефти — плавное введение санкций США против Ирана, появление новых объектов нефтяной инфраструктуры в Штатах, замедление темпов роста мировой экономики из-за торговых войн президента США, а также невнятная позиция ОПЕК+ относительно поддержания цен на нефть. — прокомментировал «Известиям» аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

Но эксперты и правительство считают, что это отразится на экономике не сильно, поскольку теперь рубль не так зависим от нефти.

А вот понижения цен на бензин в ближайшее время ждать не придется.

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