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/ Битум может подорожать из-за отмены пошлины на нефть

Битум может подорожать из-за отмены пошлины на нефть

Материал является основой производства асфальта.
сегодня в 21:04
  |  Общество

Отмена таможенной пошлины на нефть к 2024 году может существенно сказаться на ценах на битум, сообщает газета «Известия» со ссылкой на директора департамента по госполитике в области дорожного хозяйства Минтранса Игорь Костюченко. Материал является продуктом нефтепереработки и главным сырьем в производстве асфальта.

Игорь Костюченко предполагает, что повышение цены битума повлечет дополнительные расходы на дорожно-строительные работы в размере 250−300 млрд рублей до 2024, что отразится на реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Исходя из этого, протяженность строительства и ремонта автодорог, утвержденная нацпроектом «Безопасные и качественные дороги». — «Известия», может сократиться в пределах 10%. Чтобы нивелировать эти риски, Минтранс совместно с коллегами из других ведомств проработает меры, стимулирующие НПЗ к производству битума, — рассказал в интервью «Известиям» Игорь Костюченко.

Как пояснил чиновник, чтобы снизить риск, связанный со спросом на материал, планируется разработка краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного прогнозов спроса на продукт для нужд дорожников. Одно из решений проблемы предложил генеральный директор дорожной ассоциации РАДОР Игорь Старыгин. Эксперт предложил фиксированную норму прибыли за битум, что сделает ценообразование для строителей дорог более регламентированным.

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