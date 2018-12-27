/ Цены на нефть могут вырасти в 2019 году

Большинство прогнозов склоняются к отметке 50−60 долларов за баррель.

Аналитики прогнозируют рост цен на нефть в 2019 году, сообщает газета «Известия». Так, небольшое снижение стоимости барреля перед Новым годом пошло на пользу российской экономике.

26 декабря цена нефти марки Brent пошла вверх показав рост в 8,6%. Сегодня большинство прогнозов цены на нефть в будущем году колеблются в диапазоне 50−60 долларов за баррель. Именно эти цифры укладываются в заложенную в бюджет РФ цену на нефть.

Однако, как отмечает президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин, сейчас на рынке противоречивые сигналы, и те, кто сыграл на понижение котировок, тоже имеют свои аргументы.

Например, что соглашение ОПЕК+ еще не заработало или что Вашингтон, заинтересованный в низких ценах на нефть, будет давить на своих союзников-экспортеров, чтобы они не снижали добычу. — сказал Владимир Фейгин.

Нестабильность, по словам «Известий», может внести противоречивая политика США, которые давят на производителей нефти для снижения цен, одновременно вводя санкции против Ирана с целью повышения стоимости барреля.