Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
68.89 +68.89 78.52 +78.52
Челябинск
сейчас
 
-14 °C
завтра
 
-15 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 06:00
Информация об отмене занятий в Челябинске
Обновляемая информация от «Первого областного» об изменениях в учебном процессе в связи с морозами.
/ Цены на нефть могут вырасти в 2019 году

Цены на нефть могут вырасти в 2019 году

Большинство прогнозов склоняются к отметке 50−60 долларов за баррель.
сегодня в 19:23
  |  Общество

Аналитики прогнозируют рост цен на нефть в 2019 году, сообщает газета «Известия». Так, небольшое снижение стоимости барреля перед Новым годом пошло на пользу российской экономике.

26 декабря цена нефти марки Brent пошла вверх показав рост в 8,6%. Сегодня большинство прогнозов цены на нефть в будущем году колеблются в диапазоне 50−60 долларов за баррель. Именно эти цифры укладываются в заложенную в бюджет РФ цену на нефть.

Однако, как отмечает президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин, сейчас на рынке противоречивые сигналы, и те, кто сыграл на понижение котировок, тоже имеют свои аргументы.

Например, что соглашение ОПЕК+ еще не заработало или что Вашингтон, заинтересованный в низких ценах на нефть, будет давить на своих союзников-экспортеров, чтобы они не снижали добычу. — сказал Владимир Фейгин.

Нестабильность, по словам «Известий», может внести противоречивая политика США, которые давят на производителей нефти для снижения цен, одновременно вводя санкции против Ирана с целью повышения стоимости барреля.

ШОС и БРИКС
Без бензина останется общественный транспорт Челябинска
03.12.2018
Без бензина останется общественный транспорт Челябинска
Общество
Аналитики объяснили, как обвал цен на нефть скажется курсе рубля
15.11.2018
Аналитики объяснили, как обвал цен на нефть скажется курсе рубля
Общество
Цены на бензин начали снижаться. Надолго ли?
03.11.2018
Цены на бензин начали снижаться. Надолго ли?
Общество
Битум может подорожать из-за отмены пошлины на нефть
29.10.2018
Битум может подорожать из-за отмены пошлины на нефть
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Цены на нефть могут вырасти в 2019 году
сегодня в 19:23
Цены на нефть могут вырасти в 2019 году
Общество
Стал известен режим работы общественного транспорта в праздники
сегодня в 18:55
Стал известен режим работы общественного транспорта в праздники
Общество
Сделать фотографии новогодними в один клик предлагают челябинские разработчики
сегодня в 18:30
Сделать фотографии новогодними в один клик предлагают челябинские разработчики
Общество
36 семей, давно ждавших свое жилье, празднуют новоселье в Пласте
сегодня в 17:53
36 семей, давно ждавших свое жилье, празднуют новоселье в Пласте
Общество
Талантливого южноуральского дирижера поздравил с юбилеем Борис Дубровский
сегодня в 17:37
Талантливого южноуральского дирижера поздравил с юбилеем Борис Дубровский
Общество
90 малышей будут ходить в новое здание детского сада в Пласте
сегодня в 17:10
90 малышей будут ходить в новое здание детского сада в Пласте
Политика
Три кандидата уже подали заявки на конкурс по выбору мэра
сегодня в 15:55
Три кандидата уже подали заявки на конкурс по выбору мэра
Общество
Мужчина проехал две тысячи километров в открытом вагоне, чтобы навестить друга
сегодня в 15:23
Мужчина проехал две тысячи километров в открытом вагоне, чтобы навестить друга
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6