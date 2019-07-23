Челябинская область увеличит экспорт сельхозпродукции

Одним из первых импортеров региона станет Китай.

Вчера, 22 июля, Алексей Текслер заявил о росте экспортного потенциала региона на рынке продукции АПК. О перспективах Челябинской области глава региона рассказал во время совещания о стимулировании экспорта сельскохозяйственной продукции в Курске. Курировал встречу председатель Правительства России Дмитрий Медведев.

«Мы в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», а также региональной программы развития сельского хозяйства поставили амбициозную задачу увеличения экспорта сельхозпродукции почти в три раза к 2024 году», — отметил Алексей Текслер.

По мнению главы Челябинской области, в современных реалиях необходимо налаживать международное партнерство, увеличивать несырьевые поставки и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, а также преодолевать те барьеры, которые препятствуют появлению продукции региона на международных рынках.

Кроме того, Алексей Текслер, в рамках повышения узнаваемости производства и его продвижения на рынке, предложил создавать бренды отдельных видов продукции, например «Сделано на Южном Урале».

«Челябинская область обладает значительным экспортным потенциалом, в первую очередь, в части переработки сельхозпродукции. Регион готов быть лидером роста этого сегмента экономики», — подчеркнул Алексей Текслер.

Кроме продолжения сотрудничества Челябинской области с республикой Казахстан, планируется также начало поставок в Китай, поскольку шесть предприятий Южного Урала получили разрешение КНР на экспорт пшеницы, гречихи, некоторых видов масличных. Помимо этого, две компании региона теперь входят в реестр федеральных поставщиков мяса птицы и субпродуктов.