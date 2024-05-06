Во вторник, 7 мая, на челябинской площади Революции пройдет генеральная репетиция парада Победы. В связи с этим изменят схему движения автобусы, троллейбусы и трамваи, которые ходят через центр Челябинска, сообщает пресс-служба мэрии.
Движение транспорта будет ограничено с 15:00 до 19:00 часов на следующих участках:
— проспект Ленина от Красной до Свободы;
— улица Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина;
— улица Цвиллинга от Тимирязева до Карла Маркса;
— улица Елькина от Тимирязева до Воровского.
Вот новая схема движения транспорта:
Автобусы
№ 2. Чурилово — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Свердловский проспект — проспект Ленина — Петра Столыпина.
№ 4. Мамина — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Свердловский проспект — проспект Ленина — парк Гагарина.
№ 14. Железнодорожный вокзал — Свободы — Тимирязева — Воровского — Новосинеглазово.
№ 18. ТРК «Алмаз» — Свободы — Маркса — Цвиллинга — Труда — Кирова — Автобусный парк.
№ 22а. ЧКПЗ — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой — Свердловский проспект — Александра Шмакова.
№ 64. Железнодорожный вокзал — Свободы — Тимирязева — Свердловский проспект — проспект Ленина — Энгельса — автобусный парк.
№ 90с. Железнодорожный вокзал — Свободы — Тимирязева — Воровского — сад «Кристалл».
№ 123. Автовокзал — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Свердловский проспект — проспект Ленина — парк Гагарина.
№ 128. Автовокзал — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Свердловский проспект — проспект Ленина — Энгельса — Петра Столыпина.
№ 483. Старокамышинск — Свободы — Тимирязева — Свердловский проспект — проспект Ленина — парк Гагарина.
Троллейбусы
№ 7. Молдавская — Комсомольский проспект — Чичерина — Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Комсомольский проспект — Молдавская.
№ 7. АМЗ — ДС «Юность».
№ 10. Солнечный берег — Железнодорожный вокзал.
№ 14. Парк Гагарина — Свердловский проспект — Комсомольский проспект — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных.
№ 17. Парк Гагарина — Свердловский проспект — Комсомольский проспект — Молдавская.
№ 17. Первоозерный — железнодорожный вокзал.
№ 19. Мамина — железнодорожный вокзал.
Трамваи
№ 3. ЧМК — Кирова — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС.
№ 5. ЧЭМК — Горького — Карла Маркса — Труда — Горького — ЧЭМК.
№ 7. ЧГРЭС — Российская — Труда — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС.
№ 16. Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС.