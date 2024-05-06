Общественный транспорт Челябинска изменит схему движения 7 мая

В центре города пройдет генеральная репетиция парада Победы

Во вторник, 7 мая, на челябинской площади Революции пройдет генеральная репетиция парада Победы. В связи с этим изменят схему движения автобусы, троллейбусы и трамваи, которые ходят через центр Челябинска, сообщает пресс-служба мэрии.

Движение транспорта будет ограничено с 15:00 до 19:00 часов на следующих участках:

— проспект Ленина от Красной до Свободы;

— улица Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина;

— улица Цвиллинга от Тимирязева до Карла Маркса;

— улица Елькина от Тимирязева до Воровского.

Вот новая схема движения транспорта:

Автобусы

№ 2. Чурилово — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Свердловский проспект — проспект Ленина — Петра Столыпина.

№ 4. Мамина — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Свердловский проспект — проспект Ленина — парк Гагарина.

№ 14. Железнодорожный вокзал — Свободы — Тимирязева — Воровского — Новосинеглазово.

№ 18. ТРК «Алмаз» — Свободы — Маркса — Цвиллинга — Труда — Кирова — Автобусный парк.

№ 22а. ЧКПЗ — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой — Свердловский проспект — Александра Шмакова.

№ 64. Железнодорожный вокзал — Свободы — Тимирязева — Свердловский проспект — проспект Ленина — Энгельса — автобусный парк.

№ 90с. Железнодорожный вокзал — Свободы — Тимирязева — Воровского — сад «Кристалл».

№ 123. Автовокзал — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Свердловский проспект — проспект Ленина — парк Гагарина.

№ 128. Автовокзал — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Свердловский проспект — проспект Ленина — Энгельса — Петра Столыпина.

№ 483. Старокамышинск — Свободы — Тимирязева — Свердловский проспект — проспект Ленина — парк Гагарина.

Троллейбусы

№ 7. Молдавская — Комсомольский проспект — Чичерина — Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Комсомольский проспект — Молдавская.

№ 7. АМЗ — ДС «Юность».

№ 10. Солнечный берег — Железнодорожный вокзал.

№ 14. Парк Гагарина — Свердловский проспект — Комсомольский проспект — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных.

№ 17. Парк Гагарина — Свердловский проспект — Комсомольский проспект — Молдавская.

№ 17. Первоозерный — железнодорожный вокзал.

№ 19. Мамина — железнодорожный вокзал.

Трамваи

№ 3. ЧМК — Кирова — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС.

№ 5. ЧЭМК — Горького — Карла Маркса — Труда — Горького — ЧЭМК.

№ 7. ЧГРЭС — Российская — Труда — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС.

№ 16. Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС.