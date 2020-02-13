Благотворительный вечер «Добрые сердца» фонда «Родная» пройдет в Челябинске

Средства от продажи билетов будут направлены на помощь детям.

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В Челябинске завтра, 14 февраля, пройдет благотворительный вечер «Добрые сердца» фонда «Родная». Средства от продажи билетов на мероприятие будут направлены на покупку необходимого оборудования трем детям.

В 2020 году помогать будут 13-летним Арему и Степану, а также 10-летней Дарье.

У Артема Муртазина генетическое заболевание, из-за которого у него нарушен обмен веществ. Аммиак в его организме не преобразовывается, часто повышается его содержание в крови мальчика. Чтобы контролировать этот процесс, нужен специальный аппарат. Его мама Артема приобрела в кредит, но помимо этого ему нужны специальные тест-полоски, упаковка на месяц стоит 15 тысяч рублей. Приобретать их постоянно семья Артема не может.

Степану Попову нужен подъемник или лестницеход. У мальчика генетическое заболевание из-за которого он не может ходить и самостоятельно себя обслуживать. Для того, чтобы Степан выходил на улицу, его приходится нести на руках, для мамы это крайне сложно. Подъемник, который бы позволил ребенку чаще гулять, стоит 180 тысяч рублей, эту сумму маме Степана будет крайне трудно собрать.

Сбор средств ведется и для 10-летней Дарьи из Сима. У Даши диагноз «Детский церебральный паралич», и без специализированного кресла она не может передвигаться.

Помочь ребятам смогут после благотворительного вечера. Основной особенностью данного мероприятия является то, что на сцене выступают известные в Челябинской области люди, которые не занимаются творчеством в обычной жизни.

«Благотворительный вечер пройдет в седьмой раз. В этом году выступает команда министерства социальных отношений во главе с министром Ириной Буториной, будет выступление директора Камерного театра Ильи Коломейского, хозяйка мультибрендового салона "Тони Моли" Ольга Грачева и первый заместитель председателя Общественной палаты Николай Дайнеко», — рассказала корреспонденту сайта «Первый областной» президент благотворительного фонда «Родная» Наталья Баскова.

Приобрести билет на благотворительный вечер «Добрые сердца» можно несколькими способами. Выбрать удобный способ можно в социальных сетях фонда «Родная».