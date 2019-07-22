Эксперт усомнился в достоверности информации о росте цен на рыбу

О повышении цен сообщил ряд СМИ.

В сети появилась информация о том, что в 2019 году грядет повышение цен на красную рыбу и икру. Об этом сообщил глава информационного агентства «Интерфакс» по рыболовству, утверждая, что цены могут увеличиться на 25–30%. По его словам, розничные цены на Дальнем Востоке на лососей увеличились в два раза, по сравнению с прошлым годом.

Данную информацию опроверг координатор проекта «Народный контроль» Вадим Воробей.



«Не вижу никаких обоснований для повышения цены на рыбу и икру. Больше похоже на то, что этот слух запустили для реализации улова горбуши 2018 года. В августе—сентябре начинается основной вылов горбуши. Сейчас нужно распродать старый улов, чтобы освободить холодильники», — подчеркнул Вадим Воробей.

Отметим, что эксперт «Интерфакса» сообщил, что цены могут немного снизиться с ростом улова, но уже не опустятся до уровня 2018 года.

