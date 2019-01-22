/ В России хотят ввести продажу невозвратных билетов на плацкартные вагоны

Министерство транспорта рассматривает инициативу.

Практику продажи невозвратных билетов хотят распространить на плацкартные и на общие вагоны. Об этом сообщают «Известия». В минтранс поступил запрос депутатов Государственной Думы совместно с Общероссийским объединением пассажиров. По словам замгендиректора Федеральной пассажирской компании Олега Никитина, расширение категорий вагонов с невозвратными билетами будет происходить постепенно, по мере накопления опыта реализации новой услуги.

В минтранс обратилась депутат от «Единой России» Наталья Кувшинова с просьбой о рассмотрении возможности введения невозвратных билетов в плацкарт, и общие вагоны. С аналогичной просьбой выступили и представители Общероссийского объединения пассажиров. В письме Наталья Кувшинова предложила дать перевозчику возможность «снижать стоимость на билеты в плацкартных и общих вагонах для продажи по невозвратному тарифу… без согласования с ФАС».

В минтрансе подтвердили факт получения письма, а также рассказали, что обращение будет рассмотрено.

Ответ будет направлен в установленном порядке. — сказал «Известиям» представитель ведомства.

С 1 января 2019 года в силу вступил закон, разрешающий продажу невозвратных железнодорожных билетов на поезда дальнего следования. Их особенность в том, что в случае отказа от поездки такие билеты сдать нельзя. Под исключения попадают лишь немногочисленные случаи, среди которых: увечье и болезнь покупателя, смерть близкого родственника или отмена поезда. Возврат денег в этом случае будет производиться в срок не позднее пяти суток с момента отправления.