Общественники Челябинской области попали в сотню лучших в конкурсе президентских грантов

Эти достижения позволят развить уже действующие на территории региона проекты.

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В Челябинской области сразу несколько некоммерческих организаций попали в сотню проектов-победителей в конкурсе президентских грантов. Три проекта: от центра иппотерапии «Добрая лошадка», АНО «Жизнь» и инклюзивного молодежного клуба «Наше место».

«„Добрая лошадка“ на протяжении нескольких лет реализует проект „Хвостатый терапевт“ для реабилитации, абилитации и социализации детей с ОВЗ при помощи лошадей. АНО „Жизнь“ оказывает комплексную помощь бездомным людям. „Наше место“ реализует молодежный инклюзивный проект „Необыкновенные сказки“», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

На реализацию «Хвостатого терапевта» было направлено два гранта, общая сумма которых составила почти три миллиона рублей. В развитие проекта АНО «Жизнь» было направлено 877 тысяч рублей.