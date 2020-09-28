Более 43 миллионов рублей получат победители конкурса губернаторских грантов

Деньги получат 56 инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций.

Послушать 00:00

В правительстве Челябинской области определили победителей первого конкурса на предоставление грантов губернатора на развитие гражданского общества. Это произошло во время заседания Координационного комитета. Конкурс для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций стартовал 24 июля по инициативе главы региона Алексея Текслера. До независимой экспертизы было допущено 299 заявок из 31 муниципального образования региона.

Всего же победителями конкурса стали 56 инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций региона, реализация которых начнется уже с 1 октября.

«Они получат грантовую поддержку на сумму более 43 миллионов рублей. Среди победителей 3 НКО с 2-мя проектами. По правилам конкурса им придется выбрать только один проект для реализации на средства гранта губернатора Челябинской области», — сообщили в фонде «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области».

Отмечается, что на заседании Координационного комитета также присутствовали первый замгубернатора Ирина Гехт и вице-губернатор Анатолий Векшин. Ирина Гехт, отвечающая в правительстве Челябинской области за соцблок, отметила, что проведение данного конкурса очень важно для развития гражданского общества.

«Мы присутствуем на историческом событии, потому что впервые в регионе был проведен столь масштабный конкурс грантов для некоммерческих организаций. Это то, чего ждали наши общественные организации. Сегодня Координационный комитет определил список проектов-победителей. При этом 21 из них — это организации, которые впервые заявились на гранты», — заявила Ирина Гехт.

К слову, старт второго конкурса на губернаторские гранты назначен на 5 октября. Прием заявок будет длиться более 30 дней. И в начале декабря ожидается подведение его итогов.