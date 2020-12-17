Сто ученых Челябинской области получат по миллиону рублей на глобальные изыскания

Каждый проект одобрен Российским фондом фундаментальных исследований

Российский фонд фундаментальных исследований и правительство Челябинской области выделят 100 миллионов рублей на поддержку науки. Сто проектов, отобранных по результатам регионального конкурса, получат по одному миллиону рублей, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Челябинской области.

«Победителями конкурса стали проекты по самым разнообразным темам исследований. Среди ученых как уже известные имена, так и совсем молодые и перспективные. Конкурсанты отмечают, что они и раньше могли участвовать в конкурсах РФФИ, но получить грант было невероятно сложно — большинство доставались московским и петербургским вузам. Однако конкуренция с коллегами из родного региона также была высока. На конкурс было подано более 250 заявок», — рассказывают в пресс-службе Минобра.

Финансирование проектов идет по принципу 50 на 50: 500 тысяч рублей выделяет Челябинская область, и столько же — РФФИ. В итоге каждый победитель конкурса получает грант в 1 миллион рублей.

Самое большое количество грантов собрали ученые ЮурГУ — деньги получат 55 проектов. На втором месте — ЧелГУ, от этого вуза отобран 31 проект. На третьем месте Магнитогорский государственный технический университет им. Носова и ЮУГГПУ — здесь грант получат по три проекта.